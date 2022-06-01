В Калуге объявили набор в новый современный IT-колледж

День открытых дверей состоится 07 июня в 16:00

В колледж приглашают абитуриентов в возрасте от 15 до 18 лет.

В Калуге открылся филиал Московского международного колледжа цифровых технологий «Академия ТОР». Это международный проект, направленный на подготовку высококвалифицированных IT-специалистов по наиболее востребованным и перспективным направлениям.

Филиал Московского международного колледжа цифровых технологий открыл набор абитуриентов по направлениям:

разработка программного обеспечения;

компьютерная графика и дизайн.

В программе нет лишних предметов — только то, что пригодится для работы, учебы или бизнеса. Создатели курса внимательно анализируют требования рынка труда и дают актуальные знания.

Обучение строится исключительно на практических задачах. Преподаватели — профессионалы из IT-индустрии, они передают свой опыт и учат тому, о чем не пишут в учебниках.

Выпускники получат:

диплом государственного образца и профессиональные сертификаты от ведущих разработчиков ПО;

возможность поступления без ОГЭ и ЕГЭ;

стажировки и практику в крупных IT-компаниях;

возможность зарабатывать во время обучения;

обучение с использованием современных технологий;

перспективу начать самостоятельную жизнь раньше сверстников;

возможность поступить в вуз-партнер на 2-й курс без сдачи ЕГЭ;

персональное, оснащенное компьютером место, вместо учебников — планшет;

возможность обучения на базе 9 и 11 классов, для учащихся 8–11 классов — параллельно со школьным образованием;

собственное портфолио, созданное во время обучения.

Основная цель IT-колледжа — подготовить профессионалов, которые будут соответствовать реальным требованиям рынка

07 июня в 16:00 в калужском филиале колледжа состоится день открытых дверей, куда приглашают абитуриентов в возрасте от 15 до 18 лет, а также их родителей.

В программе:

обзор перспективных профессий будущего;

пять технологий, которые никогда не оставят вас без работы;

восемь убедительных причин стать айтишником;

семь важных показателей хорошего учебного заведения;

секреты, как совмещать учебу с работой;

информация о том, какие перспективы открываются перед студентом IT-колледжа «Академия TOP»;

ответ на вопрос, почему мы гарантируем трудоустройство каждого выпускника;

выступления ведущих специалистов и партнеров академии из IT-сферы.

Зарегистрироваться на консультацию или мероприятие можно по телефону +7(4842)21-80-08 или через форму на сайте.

Основная цель IT-колледжа «Академия TOP» — подготовить профессиональных ИТ-специалистов, которые будут соответствовать реальным требованиям рынка труда.

«Компьютерная академия ТОР»,

г. Калуга, ул. Циолковского, 8, 3-й этаж;

+7 (4842) 21-80-08

Whatsapp: +7 (965) 705-45-05

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.