В Калуге объявили набор в новый современный IT-колледж
День открытых дверей состоится 07 июня в 16:00
В колледж приглашают абитуриентов в возрасте от 15 до 18 лет.
В Калуге открылся филиал Московского международного колледжа цифровых технологий «Академия ТОР». Это международный проект, направленный на подготовку высококвалифицированных IT-специалистов по наиболее востребованным и перспективным направлениям.
Филиал Московского международного колледжа цифровых технологий открыл набор абитуриентов по направлениям:
- разработка программного обеспечения;
- компьютерная графика и дизайн.
В программе нет лишних предметов — только то, что пригодится для работы, учебы или бизнеса. Создатели курса внимательно анализируют требования рынка труда и дают актуальные знания.
Обучение строится исключительно на практических задачах. Преподаватели — профессионалы из IT-индустрии, они передают свой опыт и учат тому, о чем не пишут в учебниках.
Выпускники получат:
- диплом государственного образца и профессиональные сертификаты от ведущих разработчиков ПО;
- возможность поступления без ОГЭ и ЕГЭ;
- стажировки и практику в крупных IT-компаниях;
- возможность зарабатывать во время обучения;
- обучение с использованием современных технологий;
- перспективу начать самостоятельную жизнь раньше сверстников;
- возможность поступить в вуз-партнер на 2-й курс без сдачи ЕГЭ;
- персональное, оснащенное компьютером место, вместо учебников — планшет;
- возможность обучения на базе 9 и 11 классов, для учащихся 8–11 классов — параллельно со школьным образованием;
- собственное портфолио, созданное во время обучения.
Основная цель IT-колледжа — подготовить профессионалов, которые будут соответствовать реальным требованиям рынка
07 июня в 16:00 в калужском филиале колледжа состоится день открытых дверей, куда приглашают абитуриентов в возрасте от 15 до 18 лет, а также их родителей.
В программе:
- обзор перспективных профессий будущего;
- пять технологий, которые никогда не оставят вас без работы;
- восемь убедительных причин стать айтишником;
- семь важных показателей хорошего учебного заведения;
- секреты, как совмещать учебу с работой;
- информация о том, какие перспективы открываются перед студентом IT-колледжа «Академия TOP»;
- ответ на вопрос, почему мы гарантируем трудоустройство каждого выпускника;
- выступления ведущих специалистов и партнеров академии из IT-сферы.
Зарегистрироваться на консультацию или мероприятие можно по телефону +7(4842)21-80-08 или через форму на сайте.
Основная цель IT-колледжа «Академия TOP» — подготовить профессиональных ИТ-специалистов, которые будут соответствовать реальным требованиям рынка труда.
«Компьютерная академия ТОР»,
г. Калуга, ул. Циолковского, 8, 3-й этаж;
+7 (4842) 21-80-08
Whatsapp: +7 (965) 705-45-05
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