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В Калуге объявили набор в новый современный IT-колледж

Опубликовано: 01.06.2022 10:00 0 449

День открытых дверей состоится 07 июня в 16:00

В колледж приглашают абитуриентов в возрасте от 15 до 18 лет.

В Калуге открылся филиал Московского международного колледжа цифровых технологий «Академия ТОР». Это международный проект, направленный на подготовку высококвалифицированных IT-специалистов по наиболее востребованным и перспективным направлениям.

Филиал Московского международного колледжа цифровых технологий открыл набор абитуриентов по направлениям:

  • разработка программного обеспечения;
  • компьютерная графика и дизайн.

В программе нет лишних предметов — только то, что пригодится для работы, учебы или бизнеса. Создатели курса внимательно анализируют требования рынка труда и дают актуальные знания.

Обучение строится исключительно на практических задачах. Преподаватели — профессионалы из IT-индустрии, они передают свой опыт и учат тому, о чем не пишут в учебниках.

Выпускники получат:

  • диплом государственного образца и профессиональные сертификаты от ведущих разработчиков ПО;
  • возможность поступления без ОГЭ и ЕГЭ;
  • стажировки и практику в крупных IT-компаниях;
  • возможность зарабатывать во время обучения;
  • обучение с использованием современных технологий;
  • перспективу начать самостоятельную жизнь раньше сверстников;
  • возможность поступить в вуз-партнер на 2-й курс без сдачи ЕГЭ;
  • персональное, оснащенное компьютером место, вместо учебников — планшет;
  • возможность обучения на базе 9 и 11 классов, для учащихся 8–11 классов — параллельно со школьным образованием;
  • собственное портфолио, созданное во время обучения.

Основная цель IT-колледжа — подготовить профессионалов, которые будут соответствовать реальным требованиям рынка

07 июня в 16:00 в калужском филиале колледжа состоится день открытых дверей, куда приглашают абитуриентов в возрасте от 15 до 18 лет, а также их родителей.

В программе:

  • обзор перспективных профессий будущего;
  • пять технологий, которые никогда не оставят вас без работы;
  • восемь убедительных причин стать айтишником;
  • семь важных показателей хорошего учебного заведения;
  • секреты, как совмещать учебу с работой;
  • информация о том, какие перспективы открываются перед студентом IT-колледжа «Академия TOP»;
  • ответ на вопрос, почему мы гарантируем трудоустройство каждого выпускника;
  • выступления ведущих специалистов и партнеров академии из IT-сферы.

Зарегистрироваться на консультацию или мероприятие можно по телефону +7(4842)21-80-08 или через форму на сайте.

Основная цель IT-колледжа «Академия TOP» — подготовить профессиональных ИТ-специалистов, которые будут соответствовать реальным требованиям рынка труда.

«Компьютерная академия ТОР»,
г. Калуга, ул. Циолковского, 8, 3-й этаж;
+7 (4842) 21-80-08
Whatsapp: +7 (965) 705-45-05

 

 

 

 

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Опубликовано: 01.06.2022 10:00 0 449
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