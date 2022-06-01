Главная Новости Общество
Клиника года Своё Калуга Афиша История Калуги Статьи

1 июня родился архитектор Николай Соколов

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 01.06.2022 07:50 0 341
1 июня родился архитектор Николай Соколов

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 1 июня.

1797 - родился Николай Федорович Соколов (1797-1841). Жизнь прочно связала его с нашим городом.  С 30 октября 1822 года он был переведен из Москвы в Калугу губернским архитектором. Под руководством Н.Ф.Соколова достраивались последние корпуса Гостиных рядов, возводились пристройки к почтамту, строился новый корпус Хлюстинской больницы, перестраивался дом губернатора. Являлся автором одного из проектов дома Дворянского собрания. По его проектам проводились реконструкции нескольких церквей и усадеб города.  Талантливый художник оставил калужанам много памятников архитектуры. Умер 8 августа 1841 года в Калуге, был погребен в некрополе Лаврентьева монастыря.

1902 - в Малмыжском уезде Вятской губернии родился Модест Модестович Цыбаровский (1902-1969). Театральный художник, член Союза художников СССР, участник художественных выставок в Калуге, Москве и других городах России М.М.Цыбаровский с 1905 года жил и работал в Калуге. Учился в реальном училище Шахмагонова, затем в Калужском театральном техникуме. Умер 18 декабря 1969 года в Красноярске.

1912 – в книге посетителей Губернского исторического музея появилась запись на итальянском языке: «С удовольствием побывали в музее и переполнены чувством восхищения от костюмов, произведений искусства и всей композиции, рассказывающей о русской жизни». Подписи: доктор Пьетро Бокка и члены теософского общества – Наталия Писарева (будущая жена Бокка), Лев Писарев (архитектор, ее брат), графиня С.Н.Толстая (жена Ильи Львовича)

1917 – в Калуге была образована Калужская организация РСДРП(б).

1917 – в поселке при станции Аджикабул Азербайджанской ССР родился Борис Михайлович Литвинчук (1917-1998). Герой Советского Союза (16.05.1944), офицер Черноморского и Тихоокеанского ВМФ, летчик-истребитель, ас воздушного боя Б.М.Литвинчук после демобилизации из Вооруженных сил с 1961 года жил в Калуге. Умер 1 ноября 1998 года. В память о Герое открыта мемориальная доска, он удостоен звания Почетный гражданин города Калуги.

1922 – открылось Калужское городское профессионально-техническое училище № 1, организовано на базе Главных железнодорожных мастерских Сызрано-Вяземской железной дороги. В 1972 году училищу было присвоено имя Александра Терентьевича Карпова (1917-1944), дважды Героя Советского Союза, который был выпускником этого училища.

1977 – в Калужском аэропорту построена бетонная взлетно-посадочная полоса, обеспечивающая круглогодичные полеты пассажирских самолетов. Регулярные рейсы аэродром Грабцево начал принимать в 1978 году. В 2001-м аэропорт был закрыт. В 2013 году началась реконструкция взлетно-посадочной полосы. Ныне – это международный аэропорт. 16 июня 2016 года появился первый рейс Санкт-Петербург – Калуга, 16 июля – Калуга- Симферополь.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 01.06.2022 07:50 0 341
Тэги: история калуги
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей
загрузка комментариев
ОПРОС
Где вы собираетесь провести отпуск летом 2022 года? 
Все опросы
Новости Обнинска
Новости партнеров
Что может предложить клиенту современная стоматология
Как открыть магазин по продаже очков и линз
Оснащение оптической мастерской

© 2007-2022 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

         

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru