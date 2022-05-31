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Возьми связь с собой: билайн предлагает для калужан Wi-Fi за город со скидкой 70%

Опубликовано: 31.05.2022 17:21 0 284
Возьми связь с собой: билайн предлагает для калужан Wi-Fi за город со скидкой 70%

С началом дачного сезона многие жители Калуги и Калужской области отправляются за город - на дачи, в частные дома, или в путешествия по туристическим местам. Чтобы сделать мобильный интернет доступнее, билайн запустил специальное летнее предложение для тех, кто хочет с удобством пользоваться связью за городом.

Отправляясь отдыхать в область, многие рассчитывают оставаться на связи с близкими, а также сохранять доступ к нужным данным или онлайн-развлечениям. Однако зачастую проводной интернет за городом отсутствует, и в таком случае на выручку приходит мобильная сеть. 

билайн как раз запустил специальное летнее предложение, которое может пригодится тем, кто хочет пользоваться связью за городом – 70% скидка на ежемесячную абонентскую плату в течение 3х месяцев в тарифе для роутера или USB-модема «Интернет LIVE». 

Чтобы воспользоваться предложением, необходимо подключиться на тарифный план «Интернет LIVE» с пакетом 60 Гб и оплатить сумму, равную абонентской плате за три месяца вперёд с учетом скидки. Эти средства* поступят на бонусный баланс и будут доступны только для списания оплаты по тарифу. По завершении 3-х месяцев скидка отключится, и оплата будет производиться по обычной стоимости. Подключиться на тариф на этих условиях могут новые клиенты билайн в период с 31.05.2022 по 31.08.2022. Подробности предложения на сайте

Через роутер интернет можно раздавать по Wi-Fi сразу на несколько устройств – смартфоны, ноутбуки, планшеты и т.п. Это особенно удобно для тех, кто едет на отдых с семьёй или большой компанией. В ряде ситуаций может быть удобнее использовать Wi-Fi роутер или модем, чем раздавать интернет со смартфона. У смартфона может быть достаточно небольшой радиус действия, при этом во время звонка мобильный интернет может отключиться. Также у смартфона могут быть и ограничения по количеству одновременно подключенных устройств.

«У наших абонентов разные потребности: кто-то любит уезжать за город и смотреть сериалы на свежем воздухе, кому-то нравится выращивать огурцы и помидоры в огороде, есть и те, кто уезжает на дачу на всё лето и работает удалённо. Этих людей объединяет то, что им всем важно быть на связи и билайн даёт возможность быть онлайн со скидкой 70%,» - говорит Ольга Маркина, директор калужского филиала билайна.


*За вычетом 1 дня


С 31.05.2022 по 31.08.2022 предоставляется скидка 70% на абон. плату по тарифу в ряде регионов новым абонентам тарифа «Интернет LIVE» с пакетом 60 ГБ при единовременной оплате суммы, равной размеру абон. платы за 3 мес. со скидкой. Сумма зачисляется на бонусный баланс в виде бонусов (за вычетом 1 дня). Организатор и условия – на beeline.ru. «LIVE» – «прямой эфир».

 

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Опубликовано: 31.05.2022 17:21 0 284
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