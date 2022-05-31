В Калужской области 10 человек заболели коронавирусом за сутки

В Калужской области за последние сутки выявлены 10 новых случаев коронавируса. Общее количество заболевших достигло 103 955, сообщили во вторник, 31 мая, в федеральном оперативном штабе.

Госпитализированы 12 человек.

Новых смертей не было. Общее количество умерших за весь период эпидемии составляет 1453. Данный показатель не менялся уже больше месяца - с 22 апреля.

Выздоровели еще 27 пациентов. Всего с болезнью справились 102 015 калужан.

По всей России выявлен за сутки 3526 случаев коронавируса. За весь период - 18 331 363. Госпитализирован за сутки – 2536. Выписаны – 5486, за весь период – 17 739 356. За последние сутки в стране от ковида умерли 88 человек, за все время – 379 117.

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