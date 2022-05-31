В Боровском районе выявили нелегальных мигрантов

Полиция провела очередной профилактический рейд в Боровском районе. В отделение для проверки доставили 26 иностранцев, сообщили во вторник, 31 мая, в УМВД по Калужской области.

В итоге было составлены 43 административных протокола. Больше всего – за несоблюдение ограничений на осуществление отдельных видов деятельности.

Семь человек незаконно находились на территории России, шесть – нелегально работали.

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