В Боровском районе выявили нелегальных мигрантов
Полиция провела очередной профилактический рейд в Боровском районе. В отделение для проверки доставили 26 иностранцев, сообщили во вторник, 31 мая, в УМВД по Калужской области.
В итоге было составлены 43 административных протокола. Больше всего – за несоблюдение ограничений на осуществление отдельных видов деятельности.
Семь человек незаконно находились на территории России, шесть – нелегально работали.
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