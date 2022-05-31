В Калуге общественности презентовали проект памятника Биму

В этом году исполняется 45 лет со дня выхода фильма Станислава Ростоцкого «Белый Бим Черное ухо». Практически весь фильм был снят в Калуге. В 1978 году, по результатам опроса журнала «Советский экран», его признали лучшим фильмом года. А в 1979-м он номинировался на премию «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке. Более сорока стран мира закупили его для проката.

- На этом фильме было воспитано целое поколение советской молодежи, которое училось состраданию, верности, доброте, заботе о братьях наших меньших. Фильм вызвал огромный интерес в кинематографической среде. Лента знаковая, поэтому, когда в Калуге появится фигура Бима, она будет точкой притяжения не только кинематографической, но и туристической, - сказал на презентации один из инициаторов установки памятника, журналист и краевед Алексей УРУСОВ.

Изначально памятник хотели установить на улице Воскресенской, но в итоге скульптуру Бима поставят возле Дома печати. Рядом с ним снималось несколько эпизодов фильма, сам режиссер, автор сценария по одноименной повести Станислав Ростоцкий и главный герой фильма Вячеслав Тихонов бывали в этом здании.

Предполагалась многофигурная композиция: и Бим, и катушки с пленкой, и кинокамера. Однако после окончательного утверждения локации создатели решили сосредоточиться непосредственно на фигуре Бима и добавить лишь катушки с пленкой, чтобы подчеркнуть кинематографическое начало памятника.

Эскиз скульптуры существует уже год. Его сделал скульптор из Оренбурга Иван Сукманов. Смета вышла в 600 тысяч рублей, она включает в себя отливку, транспортировку и монтаж.

Установка памятника предварительно намечена на осень этого года. Однако скорость реализации проекта зависит от финансовой помощи жителей – на памятник объявлен сбор средств всеми неравнодушными.

Поддержать проект может любой желающий.

Реквизиты для пожертвований.

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