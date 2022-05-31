В Калуге компания задолжала работникам 6,5 миллиона рублей
В Калуге одно из коммерческих предприятий не выплатило вовремя зарплату своим сотрудникам. Среди пострадавших было 525 человек, сообщили 30 мая в прокуратуре Калужской области.
Общая сумма задолженности составила около 6,5 миллиона рублей.
Деньги людям вернули только после вмешательства прокуратуры.
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