В Калуге компания задолжала работникам 6,5 миллиона рублей

В Калуге одно из коммерческих предприятий не выплатило вовремя зарплату своим сотрудникам. Среди пострадавших было 525 человек, сообщили 30 мая в прокуратуре Калужской области.

Общая сумма задолженности составила около 6,5 миллиона рублей.

Деньги людям вернули только после вмешательства прокуратуры.

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