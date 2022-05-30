В Калужской области снизят ставку льготной ипотеки для ИТ-специалистов до 2%
В понедельник, 30 мая, губернатор Калужской области Владислав ШАПША встретился с представителями компаний, работающих в сфере информационных технологий. По ее итогам глава региона объявил о введении новых мер поддержки для айтишников.
Ставки налога по упрощенной системе налогообложения будут установлены следующим образом:
- 1% - при объекте налогообложения «доходы»,
- 5% - при объекте налогообложения «доходы минус расходы».
Льготную ипотеку калужским ИТ-специалистам будут выдавать под 2% годовых.
Также в Калужской области собираются ввести гранты на разработку отечественных ИТ-решений организациям, которые привлекают высококвалифицированных специалистов.
Как отметил Шапша, сейчас в области около 4500 айтишников, работает 400 предприятий.
Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!