В Калужской области снизят ставку льготной ипотеки для ИТ-специалистов до 2%

В понедельник, 30 мая, губернатор Калужской области Владислав ШАПША встретился с представителями компаний, работающих в сфере информационных технологий. По ее итогам глава региона объявил о введении новых мер поддержки для айтишников.

Ставки налога по упрощенной системе налогообложения будут установлены следующим образом:

1% - при объекте налогообложения «доходы»,

5% - при объекте налогообложения «доходы минус расходы».

Льготную ипотеку калужским ИТ-специалистам будут выдавать под 2% годовых.

Также в Калужской области собираются ввести гранты на разработку отечественных ИТ-решений организациям, которые привлекают высококвалифицированных специалистов.

Как отметил Шапша, сейчас в области около 4500 айтишников, работает 400 предприятий.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.