В Калуге открывается современный центр флебологии «ЛазерВен»

По адресу Тульская,15 в Калуге готовится к открытию новая клиника лазерной хирургии «ЛазерВен». Первые посетители смогут получить помощь уже 2 июня.

На стартовом этапе работы клиника будет специализироваться на флебологии и проктологии.

Хирурги-флебологи «ЛазерВен» занимаются профилактикой, диагностикой и лечением таких патологий, как варикозное расширение вен, трофические язвы, тромбоз глубоких и поверхностных вен, «сосудистые сеточки», тромбофлебит и лимфедема/лимфостаз.

- В Калуге существовала потребность создания современной клиники, где бы население получало современные медицинские услуги по доступным ценам, - отметил основатель клиники «ЛазерВен» Илья СОРОКВАША. – Многие калужане сами говорят о том, что не знают, куда обратиться при проблемах с венами. Поэтому я и решил открыть новую клинику именно здесь.

Илья Сорокваша – врач-флеболог из Москвы. Говорит, что ему нравится Калуга, и он готов в областной столице поднять медицинскую помощь для наших жителей на качественно новый уровень.

Современные методики

Член Европейской ассоциации флебологов особо делает акцент на двух моментах работы его клиники: современность и доступность.

Консультация в «ЛазерВен» у хирурга-флеболога стоит всего 1500 рублей. Причем, в эту цену входит УЗИ.

В клинике понимают, что сейчас многие люди просто хотят получить консультацию у флеболога. После коронавируса у многих есть боязнь тромбоза. Поэтому позаботиться о своем здоровье желающих хватает. Правда, цены в некоторых клиниках на консультацию с УЗИ достигают 5000 рублей.

- Для людей это неподъемные деньги. Поэтому они не обращаются в частные клиники, а идут в государственные медицинские учреждения. Там очереди. А если у пациента, действительно, серьезная проблема? Ждать долго нельзя, - продолжает основатель клиники «ЛазерВен». -У нас закуплено современное оборудование. Мы можем работать амбулаторно, чтобы пациенты оперировались и сразу уходили домой. Операции в нашей клинике без разрезов, без швов. Все происходит без общего наркоза, только под местной анестезией и самое важное – без госпитализации.

Уникальность

Лазерная операция при варикозе проводится через микропроколы. Калужанин может утром прийти в клинику «ЛазерВен», сдать анализы. В этот же день хирурги-флебологи, если пациент этого желает, проведут операцию. Она займет около 30 минут.

Причем, оставаться в клинике после операции не надо. Пациент сразу направляется домой, трудоспособность при этом не нарушается.

На смену открытым операциям с разрезами уже давно пришли современные лазерные методики.

Эндовенозная лазерная облитерация стала «золотым стандартом» в лечении варикозной болезни по всему миру.

Через небольшой доступ в вену вводится лазерный световод. В дальнейшем при помощи лазерной энергии происходит воздействие на стенку вены изнутри.

Лечение заболеваний вен с применением лазерных технологий – это возможность не только устранить заболевание, но и улучшить эстетику нижних конечностей.

Своевременность

В клинике «ЛазерВен» рекомендуют калужанам не затягивать с походом к врачу.

- Очень часто мы беремся за то, за что не берутся другие врачи, - сказал Илья Сорокваша. – Ставят «крест» на пациенте. Если у тебя трофическая язва, значит, нельзя оперироваться. Наоборот, это нужно делать. Мы берем таких пациентов. Возраст тоже не влияет. Я оперировал пациентку, которой было 89 лет.

Запись на прием в клинику «ЛазерВен» осуществляется по единому номеру телефона клиники 8 800 700 33 36 или +7 4842 21 15 55.

Более подробно о лазерном лечении можно узнать на сайте клиники laserven.ru

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