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ВТБ начал выдавать ипотеку по ставке от 10,9%

Опубликовано: 30.05.2022 17:30 0 207
ВТБ начал выдавать ипотеку по ставке от 10,9%

С 30 мая ВТБ улучшил условия по своим ипотечным программам, снизив базовую ставку на 3 п.п. Новые ценовые параметры действуют как для новостроек, так и вторичного рынка.
 
Минимальная ставка доступна с учетом дисконта 0,3 п.п. для клиентов, которые в ходе сделки используют сервисы безопасных расчетов и электронной регистрации или получают зарплату на карту ВТБ. Подать заявку заемщики могут на сайте банка, через застройщиков, риелторов и других партнеров, а также в офисах банка. 
 
Заемщики, которые получили одобрение своих кредитных заявок по предыдущим ставкам, могут переоформить их на более выгодных условиях.
 
В настоящее время, по статистике банка, основная доля выдач на рынке жилищного кредитования по-прежнему приходится на рынок первичного жилья, где действуют льготные программы с более выгодными ставками. Банк предлагает воспользоваться программами ипотеки с господдержкой и «семейной ипотеки». С 20 мая ВТБ увеличил максимальную сумму по двум этим программам. 
 
Также ВТБ принимает активное участие в новой программе госсубсидирования, направленной на поддержку сотрудников российских IT-компаний. 
 
Банк ВТБ (ПАО)

 

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Опубликовано: 30.05.2022 17:30 0 207
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