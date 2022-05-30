Главная Новости Общество
Клиника года Своё Калуга Афиша История Калуги Статьи

ВТБ запускает сервис сообщений для зарплатных клиентов

Опубликовано: 30.05.2022 16:00 0 286
ВТБ запускает сервис сообщений для зарплатных клиентов

ВТБ первым на российском банковском рынке запускает в мобильном приложении сервис для получения сообщений от работодателей. Push-уведомления мгновенно приходят зарплатным клиентам в ВТБ Онлайн. По данным банка, интерес к сервису проявила четверть зарплатных клиентов. Для организации и сотрудников опция предоставляется бесплатно. 
 
Клиенты банка смогут получать информационные сообщения от работодателя в своем приложении ВТБ Онлайн. Ограничение по количеству символов составляет 10 тысяч знаков. Тематики могут быть любыми: от изменений графика работы и оперативного оповещения сотрудников, у которых отсутствует почта, до поздравительных текстов. Новый функционал доступен компаниям и их сотрудникам, которые обслуживаются в ВТБ в рамках зарплатного проекта.
 
Для компаний процесс отправки сообщений достаточно простой. Работодатель должен в интернет-банк ВТБ Бизнес выбрать сотрудников для рассылки, сформировать для них сообщение и направить его в мобильное приложение ВТБ Онлайн. Такие push-уведомления от работодателя поступают в течение нескольких секунд. Для компании и её сотрудников сервис бесплатный.
 
«Мы продолжаем развивать сервисы для обслуживания зарплатных проектов. ВТБ разрабатывает и предлагает клиентам новые технологии и поддерживает возможность быстрого общения компаний со своими сотрудниками. Теперь они могут в любое время оперативно узнавать об изменениях, например, по выплате заработной платы, графику работы в выходные и своих подразделений, например, бухгалтерии или HR-отдела. Кроме того, можно информировать сотрудников о присутствии менеджера банка на территории компании, выдаче зарплатных карт или сообщать о других новостях. Это особенно полезно в случаях, когда у сотрудника (например, водителя) нет доступа к рабочему компьютеру, а есть только телефон», - отметил Гариф Ромашкин, начальник управления «Зарплатные проекты» ВТБ. 
 
Для того, чтобы прочитать сообщение, пользователю ВТБ Онлайн достаточно зайти в свой личный кабинет. Там для него появится меню «Моя работа». Сообщения можно отфильтровать по дате поступления и компании, которая их направила. 
 
В разделе «Моя работа» клиенты также могут посмотреть информацию о своих доходах. Сервис «Расчетные листы» позволяет экономить средства компании на расходные материалы и время бухгалтера на процесс выдачи документов. Каждый сотрудник компании может скачать и распечатать свой расчетный листок из ВТБ Онлайн самостоятельно. 

 

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.

Опубликовано: 30.05.2022 16:00 0 286
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Комментарии читателей
загрузка комментариев
ОПРОС
Где вы собираетесь провести отпуск летом 2022 года? 
Все опросы
Новости Обнинска
Новости партнеров
Как выгодно купить автомобиль с пробегом в Кургане
Мягкая мебель: как выбирать правильно
Вывоз машины со штрафстоянки: что нужно знать?

© 2007-2022 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

         

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru