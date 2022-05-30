ВТБ запускает сервис сообщений для зарплатных клиентов

ВТБ первым на российском банковском рынке запускает в мобильном приложении сервис для получения сообщений от работодателей. Push-уведомления мгновенно приходят зарплатным клиентам в ВТБ Онлайн. По данным банка, интерес к сервису проявила четверть зарплатных клиентов. Для организации и сотрудников опция предоставляется бесплатно.



Клиенты банка смогут получать информационные сообщения от работодателя в своем приложении ВТБ Онлайн. Ограничение по количеству символов составляет 10 тысяч знаков. Тематики могут быть любыми: от изменений графика работы и оперативного оповещения сотрудников, у которых отсутствует почта, до поздравительных текстов. Новый функционал доступен компаниям и их сотрудникам, которые обслуживаются в ВТБ в рамках зарплатного проекта.



Для компаний процесс отправки сообщений достаточно простой. Работодатель должен в интернет-банк ВТБ Бизнес выбрать сотрудников для рассылки, сформировать для них сообщение и направить его в мобильное приложение ВТБ Онлайн. Такие push-уведомления от работодателя поступают в течение нескольких секунд. Для компании и её сотрудников сервис бесплатный.



«Мы продолжаем развивать сервисы для обслуживания зарплатных проектов. ВТБ разрабатывает и предлагает клиентам новые технологии и поддерживает возможность быстрого общения компаний со своими сотрудниками. Теперь они могут в любое время оперативно узнавать об изменениях, например, по выплате заработной платы, графику работы в выходные и своих подразделений, например, бухгалтерии или HR-отдела. Кроме того, можно информировать сотрудников о присутствии менеджера банка на территории компании, выдаче зарплатных карт или сообщать о других новостях. Это особенно полезно в случаях, когда у сотрудника (например, водителя) нет доступа к рабочему компьютеру, а есть только телефон», - отметил Гариф Ромашкин, начальник управления «Зарплатные проекты» ВТБ.



Для того, чтобы прочитать сообщение, пользователю ВТБ Онлайн достаточно зайти в свой личный кабинет. Там для него появится меню «Моя работа». Сообщения можно отфильтровать по дате поступления и компании, которая их направила.



В разделе «Моя работа» клиенты также могут посмотреть информацию о своих доходах. Сервис «Расчетные листы» позволяет экономить средства компании на расходные материалы и время бухгалтера на процесс выдачи документов. Каждый сотрудник компании может скачать и распечатать свой расчетный листок из ВТБ Онлайн самостоятельно.

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