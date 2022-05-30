В Калуге запретили купаться в 16 местах

К лету в Калуге подготовили три зоны отдыха у воды с пляжами. Это Яченское водохранилище, Андреевский карьер и Лаврово-Песочня, сообщили в понедельник, 30 мая, в городской управе.

В администрации заявляют, что там очищены водоемы и берега, обустроены детские площадки и кафе.

Пляжи прошли освидетельствование.

Также власти опубликовали список из 16 мест, где купаться запрещено:

Ока у Гагаринского моста,

Ока у Пучковского моста,

Ока на Воробьевской переправе,

Ока на Некрасовской переправе,

Ока в районе КЭМЗ,

Пуховский пруд,

Пруд в Ольговке (жилой комплекс «Малиновка»),

Пруд в Ольговке (район ул. Тарутинской, 202а),

Канищевский пруд (район ул. Усадебной, ул. 2-й Клубничной),

Пруд в Бушмановке (район нефтебазы),

Яченский карьер (район Подзавалья),

Пруд Карпятник (район Яченского водохранилища, Калужский бор).

Яченское водохранилище в местах, не оборудованных для купания,

Андреевский карьер в местах, не оборудованных для купания,

Озеро в Лаврово-Песочне в местах, не оборудованных для купания.

Водоем охотничье-рыболовной базы Рождественские пруды в местах, не оборудованных для купания.

В городской управе напоминают, что купание в неустановленных местах может грозить штрафом до 20 000 рублей.

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