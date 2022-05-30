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В Калуге запретили купаться в 16 местах

Дмитрий Ивьев , Фото из архива КП40.
Опубликовано: 30.05.2022 14:29 9 2486
В Калуге запретили купаться в 16 местах

К лету в Калуге подготовили три зоны отдыха у воды с пляжами. Это Яченское водохранилище, Андреевский карьер и Лаврово-Песочня, сообщили в понедельник, 30 мая, в городской управе.

В администрации заявляют, что там очищены водоемы и берега, обустроены детские площадки и кафе.

Пляжи прошли освидетельствование.

Также власти опубликовали список из 16 мест, где купаться запрещено:

  • Ока у Гагаринского моста,
  • Ока у Пучковского моста,
  • Ока на Воробьевской переправе,
  • Ока на Некрасовской переправе,
  • Ока в районе КЭМЗ,
  • Пуховский пруд,
  • Пруд в Ольговке (жилой комплекс «Малиновка»),
  • Пруд в Ольговке (район ул. Тарутинской, 202а),
  • Канищевский пруд (район ул. Усадебной, ул. 2-й Клубничной),
  • Пруд в Бушмановке (район нефтебазы),
  • Яченский карьер (район Подзавалья),
  • Пруд Карпятник (район Яченского водохранилища, Калужский бор).
  • Яченское водохранилище в местах, не оборудованных для купания,
  • Андреевский карьер в местах, не оборудованных для купания,
  • Озеро в Лаврово-Песочне в местах, не оборудованных для купания.
  • Водоем охотничье-рыболовной базы Рождественские пруды в местах, не оборудованных для купания.

В городской управе напоминают, что купание в неустановленных местах может грозить штрафом до 20 000 рублей.

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Дмитрий Ивьев , Фото из архива КП40.
Опубликовано: 30.05.2022 14:29 9 2486
Тэги: общество
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