В Калуге запретили купаться в 16 местах
К лету в Калуге подготовили три зоны отдыха у воды с пляжами. Это Яченское водохранилище, Андреевский карьер и Лаврово-Песочня, сообщили в понедельник, 30 мая, в городской управе.
В администрации заявляют, что там очищены водоемы и берега, обустроены детские площадки и кафе.
Пляжи прошли освидетельствование.
Также власти опубликовали список из 16 мест, где купаться запрещено:
- Ока у Гагаринского моста,
- Ока у Пучковского моста,
- Ока на Воробьевской переправе,
- Ока на Некрасовской переправе,
- Ока в районе КЭМЗ,
- Пуховский пруд,
- Пруд в Ольговке (жилой комплекс «Малиновка»),
- Пруд в Ольговке (район ул. Тарутинской, 202а),
- Канищевский пруд (район ул. Усадебной, ул. 2-й Клубничной),
- Пруд в Бушмановке (район нефтебазы),
- Яченский карьер (район Подзавалья),
- Пруд Карпятник (район Яченского водохранилища, Калужский бор).
- Яченское водохранилище в местах, не оборудованных для купания,
- Андреевский карьер в местах, не оборудованных для купания,
- Озеро в Лаврово-Песочне в местах, не оборудованных для купания.
- Водоем охотничье-рыболовной базы Рождественские пруды в местах, не оборудованных для купания.
В городской управе напоминают, что купание в неустановленных местах может грозить штрафом до 20 000 рублей.
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