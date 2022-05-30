Orlovsky Dental Center Правобережье: наши таланты — ваши импланты!

Творческий подход при лечение зубов? Звучит удивительно, но да — в авторской стоматологии Orlovsky Dental Center Правобережье самые передовые технологии для сохранения или создания вашей улыбки!

До сих пор многие люди боятся показать свои зубы при знакомстве или во время фотосессии. Казалось бы, XXI‑й век на дворе — но как мужчины, так и женщины испытывают страх при визите к стоматологу. Даже лечить зубы боязно, что уж говорить об имплантации, она кажется невероятно сложным и болезненным испытанием.

На самом деле современная имплантация лишена боли, и всю процедуру можно выполнить в кратчайшие сроки, сохраняя высочайшее качество и безопасность операции.

Ведь сегодня имплантация является самым лучшим методом восстановления утраченных зубов, а в Orlovsky Dental Center Правобережье на установленные имплантаты дается пожизненная гарантия!

В стоматологическом центре созданы все условия для современной имплантации, отвечающей самым высоким европейским стандартам, что подтверждает полученный в 2022 году статус «Референс-­клиника Kavo Kerr» от крупнейшей немецкой компании.

Закрепление за каждым пациентом персонального куратора лечения, который сопроводит, поможет на всех этапах и будет на связи 24/7, позволяет отметить клинику как стоматологию с самым лучшим сервисом.

В нашей стоматологии используют только передовые технологии, например, сложная имплантация проводится исключительно через специальный хирургический шаблон, для создания которого применяется цифровое сканирование челюсти.

Цифровое сканирование позволяет ускорить процесс передачи информации в зуботехническую лабораторию при протезировании на имплантах. Это очень важно, ведь значительную часть работ по реконструкции наша стоматология делает совместно с лучшими зуботехническими лабораториями г. Москвы.

Вся цифровая информация переносится в компьютер, там же изготавливается и хирургический шаблон для проведения высокоточной имплантации.

Благодаря хирургическому шаблону при его создании врач еще до начала операции в виртуальном пространстве точно определяет размер, расположение имплантата, дизайн коронки. А сама операция имплантации в центре в ряде случаев обходится без разрезов: делается всего лишь маленькое отверстие под диаметр импланта, которое даже не надо зашивать. Такое минимальное вмешательство позволяет свести к минимуму все послеоперационные явления.

При полном отсутствии всех зубов и желании получить несъемную конструкцию (протез) в «Центре Стоматологии Орловских» применяется имплантация «All on 4» (Все на 4‑х). Ее используют и при несостоятельности и невозможности сохранения оставшихся зубов. При этой системе необходимо всего 4 импланта. Также редко делается костная пластика, что позволяет существенно сократить сроки реабилитации и финансовые затраты на лечение.

Забудьте о боли и дискомфорте, наслаждайтесь едой, общением, жизнью, широко улыбайтесь людям и смело показывайте зубы там, где это нужно, — с калужским Orlovsky Dental Center Правобережье!

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