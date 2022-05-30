Калужской области потребуются 2850 специалистов в сфере ИТ до 2030 года

В Калужской области на данный момент остаются вакантными 215 рабочих мест для специалистов в сфере информационных технологий. В понедельник, 30 мая, об этом сообщили на планерке в региональном правительстве.

Чиновники ожидают, что к 2030 году этот показатель увеличится до 2580.

В правительстве рассчитывают, что дополнительным стимулом развития ИТ-образования в регионе станет запуск новых цифровых проектов. В их числе – инновационный научно-технологический центр в Обнинске, кампус филиала МГТУ им. Н.Э. Баумана и «ИТ-Кампус для одаренных детей».

- Эти проекты станут составной частью единой экосистемы подготовки, развития, удержания и привлечения из других регионов квалифицированных ИТ-специалистов, – прокомментировал заместитель губернатора Дмитрий Разумовский.

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