В Калужской области заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 10,8%

За неделю, с 23 по 29 мая, в нашем регионе выявлены 4830 случаев ОРВИ. Это на 10,8% больше, чем за предыдущий период, сообщили в понедельник в управлении Роспотребнадзора по Калужской области.

Среди взрослых эпидемический порог превышен на 19,3%.

Среди дошкольников заболевших ОРВИ стало на 20% больше, среди детей раннего возраста – на 11,1%. А вот школьники стали болеть реже на 10,7%.

В больницы с ОРВИ попали 17 человек.

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