В Калужской области 142 человека пострадали от укусов клещей за неделю
В Калужской области за неделю, с 23 по 29 мая, клещи укусили 142 человека. В понедельник об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
Среди пострадавших было 47 детей.
Клещи присасывались к людям практически во всех районах. Чаще всего – в Калуге, Жуковском, Боровском, Малоярославецком, Людиновском, Тарусском, Ульяновском и Бабынинском районах.
В лабораториях за неделю исследовали 178 клещей. В 24 случаях выявлен боррелиоз, в двух - гранулоцитарный анаплазмоз человека.
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