В Калужской области 18 человек заболели коронавирусом за сутки

В Калужской области за последние сутки выявлены 18 новых случаев коронавируса. Общее количество заболевших достигло 103 945, сообщили в понедельник, 30 мая, в федеральном оперативном штабе.

Госпитализированы 16 человек.

Новых смертей не было. Общее количество умерших за весь период эпидемии составляет 1453. Данный показатель не менялся уже больше месяца - с 22 апреля.

Выздоровели еще 10 пациентов. Всего с болезнью справились 101 988 калужан.

По всей России выявлен за сутки 3801 случай коронавируса. За весь период - 18 327 837. Госпитализирован за сутки – 891. Выписаны – 4019, за весь период – 17 733 870. За последние сутки в стране от ковида умерли 74 человека, за все время – 379 029.

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