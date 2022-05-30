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Опубликованы первые результаты переписи населения в Калужской области

Дмитрий Ивьев , Фото из архива КП40.
Опубликовано: 30.05.2022 10:43 1 895
Опубликованы первые результаты переписи населения в Калужской области

В понедельник, 30 мая, «Российская газета» опубликовала первые предварительные данные переписи населения, проходившей осенью прошлого года.

В Калужской области на 1 октября 2021 года проживали 1,07 миллиона человек. Из них 802 тысячи – в городах, 268 тысяч – в селах.

По сравнению с 2010 годом, население нашего региона увеличилось на 5,8%.

В Центральном федеральном округе рост количества жителей наблюдается также в Московской области (+24,4%), Москве (+10,8%) и Белгородской области (+0,5%). У всех остальных население уменьшилось. В Смоленской области – на 9,9%, в Орловской – на 9,4%, в Брянской – на 8,5%, в Тульской – на 3,4%.

По всей России население за 11 лет выросло на 1,4% - до 147,2 миллиона человек.

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Дмитрий Ивьев , Фото из архива КП40.
Опубликовано: 30.05.2022 10:43 1 895
Тэги: общество статистика
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