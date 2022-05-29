В Калуге закрыли киоск с шаурмой на территории церкви

Несколько дней назад в Калуге активно обсуждался киоск с шаурмой «По пути», который встроили прямо в ограду церкви Жен Мироносиц на улице Кирова. Видео из нашего канала в Telegram разлетелось по всей стране. А к выходным торговую точку закрыли.

Там убрали все вывески. Холодильник для напитков убран за церковные ворота.

Причины закрытия забегаловки не называются.

Ранее в церкви объяснили сдачу земли под киоск в аренду тяжелым экономическим положением прихода.

Все упоминания о фастфуде с киоска убрали. Холодильник перенесли за ограду церкви.

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