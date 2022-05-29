В Калужской области 19 человек заболели коронавирусом за сутки
В Калужской области за последние сутки выявлены 19 новых случаев коронавируса. Общее количество заболевших достигло 103 927, сообщили в воскресенье, 29 мая, в федеральном оперативном штабе.
Госпитализированы два человека.
Новых смертей не было. Общее количество умерших за весь период эпидемии составляет 1453. Данный показатель не менялся уже больше месяца - с 22 апреля.
Выздоровел еще 41 пациент. Всего с болезнью справились 101 978 калужан.
По всей России выявлены за сутки 4188 случаев коронавируса. За весь период - 18 324 036. Госпитализирован за сутки – 1001. Выписаны – 4411, за весь период – 17 729 851. За последние сутки в стране от ковида умерли 85 человек, за все время – 378 955.
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