В Калужской области 19 человек заболели коронавирусом за сутки

В Калужской области за последние сутки выявлены 19 новых случаев коронавируса. Общее количество заболевших достигло 103 927, сообщили в воскресенье, 29 мая, в федеральном оперативном штабе.

Госпитализированы два человека.

Новых смертей не было. Общее количество умерших за весь период эпидемии составляет 1453. Данный показатель не менялся уже больше месяца - с 22 апреля.

Выздоровел еще 41 пациент. Всего с болезнью справились 101 978 калужан.

По всей России выявлены за сутки 4188 случаев коронавируса. За весь период - 18 324 036. Госпитализирован за сутки – 1001. Выписаны – 4411, за весь период – 17 729 851. За последние сутки в стране от ковида умерли 85 человек, за все время – 378 955.

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