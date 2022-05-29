В Калужской области несколько человек заболели менингитом

В Калужской области выявлено несколько случаев менингита. Об этом в эфире «Ника ТВ» рассказала главный врач инфекционной больницы Елена АЛЕШИНА.

По ее словам, болеют менингитом взрослые. Один человек находится в реанимации с энцефалитом и пневмонией.

- Ковид сделал свое черное дело, - пояснила Алешина. - Ковид нарушил иммунный баланс в организме у многих людей. Тем самым он создал условия для развития других инфекционных процессов.

Главный врач подчеркнула, что чаще стали встречаться полиинфекции. Как отметила Алешина, образуются так называемые банды из разных вирусов и бактерий.

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