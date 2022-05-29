В Калуге за неделю родились 88 детей

За последнюю неделю в Калуге родились 88 детей. Среди них 49 мальчиков и 39 девочек, сообщили в субботу, 28 мая, в городском управлении ЗАГС.

У двух калужанок родились двойни.

Также загс назвал самые необычные имена, которые выбрали новорожденным на этой неделе: Милита, Добрыня, Мия, Макар, Станислава, Капитолина и Есения.

Также за семь дней в Калуге сыграли 26 свадеб.

С начала 2022 года в областной столице появились на свет 1606 детей. Сыграны 742 свадьбы.

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