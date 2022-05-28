В Калужской области 74 человека выздоровели от коронавируса за сутки

В Калужской области за последние сутки выявлены 33 новых случаев коронавируса. Общее количество заболевших достигло 103 908, сообщили в субботу, 28 мая, в федеральном оперативном штабе.

Госпитализировано 19 человек.

Новых смертей не было. Общее количество умерших за весь период эпидемии составляет 1453. Данный показатель не менялся уже больше месяца - с 22 апреля.

Выздоровели еще 74 пациента. Всего с болезнью справились 101 937 калужан.

По всей России выявлены за сутки 4556 случаев коронавируса. За весь период - 18 319 848. Госпитализированы за сутки – 2106. Выписаны – 5844, за весь период – 17 725 440. За последние сутки в стране от ковида умерли 86 человека, за все время – 378 870.

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