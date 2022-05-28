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Путин дал денег на идею Владислава Шапши, и губернатор рассказал, кому их раздаст

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 28.05.2022 09:47 1 1006
Путин дал денег на идею Владислава Шапши, и губернатор рассказал, кому их раздаст

На прошлой неделе губернатор Калужской области Владислав Шашпа принял участие в госсовете и озвучил Путину меры поддержки малого бизнеса и граждан с личным подсобным хозяйством.

Он попросил рассмотреть вопрос о повышении на 100 тыс. руб. верхней границы выплат по двум направлениям соцконтракта: на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности (до 350 тыс. руб.) и на ведение личного подсобного хозяйства (до 200 тыс. руб.).

— Мы попозже вернемся к вашему предложению, - сказал на это Путин и уже на следующий день стало известно, что президент одобрил идею калужского губернатора.

Глава региона эксклюзивно для kp40.ru рассказал о том, что это за соцконтракт такой и кому раздаст деньги, которые дал Путин.

Эксклюзивное интервью Шапши читайте в нашем ТГ-канале.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 28.05.2022 09:47 1 1006
Тэги: область шапша губернатор
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