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30 мая родился император Петр I, тесно связанный с калужскими женщинами

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 30.05.2022 07:50 1 732
30 мая родился император Петр I, тесно связанный с калужскими женщинами

Продолжаем рубрику «Этот день в истории».

Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 30 мая.

1672 - родился российский император Петр I (1672 – 1725). Существует несколько исторических фактов, которые связывают Петра Великого с калужской землей. Уроженкой Калужского края была бабушка Петра I Евдокия Лукьяновна Стрешнева (1608-1645). Наталья Кирилловна Нарышкина (1651-1694), мать Петра I, супруга второго царя из дома Романовых Алексея Михайловича (1629-1676) родилась в имении  Покров-Тростье Тарусского уезда.  27 января 1689 года женой Петра I стала Евдокия Федоровна Лопухина, уроженка г. Мещовска. В 1722 году Петр I был на Истьинских железных заводах. В Малоярославецком уезде на заводе В. Миллера он собственноручно вытянул полосу железа в 18 пудов и заклеймил ее своим штемпелем.

1892 – родился Иван Сергеевич Соколов-Микитов (18(30).05.1892-1975), писатель, публицист, замечательный мастер лирической прозы. В 1895 году семья Соколовых-Микитовых переехала из Калужской губернии в Смоленскую, на родину отца, Сергея Никитича Соколова. На родине писателя, в лесном урочище Осеки, установлен памятный знак. Умер 20 февраля 1975 года в Москве.

30 мая - День памяти Генриетты Михайловны Морозовой (30.04.1930-30.05.1992), историка-краеведа, археографа, библиографа, автора книги "Прогулки по старой Калуге" и более 250 публикаций об истории Калуги и Калужской губернии, Почетного гражданина г. Калуги. В память о Г.М. Морозовой в библиотеке им. В.Г.Белинского проводится научно-практическая краеведческая конференция «Морозовские чтения».

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Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 30.05.2022 07:50 1 732
Тэги: история калуги
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