28 мая Калуга получила от царя Жалованную грамоту после опустошительного пожара

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 28 мая.

400 лет назад (1622) калужане получили Жалованную грамоту царя Михаила Федоровича об освобождении их на 3 года от податей и повинностей в связи с опустошительным пожаром.

1966 - образовано Калужское отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. Участником I Учредительного съезда Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (1966) был калужский исследователь архитектуры Александр Сергеевич Днепровский.

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