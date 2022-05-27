В Калуге отремонтируют детскую поликлинику на улице Радищева
В Калуге в нынешнем году запланирован ремонт детской поликлиники на улице Радищева, 6. Об этом в пятницу, 27 мая, сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.
Работы пройдут в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения.
Сроки проведения ремонта пока не называются.
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