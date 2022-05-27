Главная Новости Общество
Клиника года Своё Калуга Афиша История Калуги Статьи

ВТБ снизил до 1 рубля стоимость услуги внесения наличной выручки на счет

Опубликовано: 27.05.2022 16:00 0 236
ВТБ снизил до 1 рубля стоимость услуги внесения наличной выручки на счет

ВТБ до конца 2022 года установил ежемесячную стоимость в 1 рубль на услугу внесения наличной выручки на счет в отделениях и по бизнес-картам. Специальная цена доступна предпринимателям при подключении опции «Касса плюс». Ранее ежемесячная плата за нее составляла 1 тыс. рублей.

Подключить дополнительную опцию «Касса плюс» по специальной цене можно ко всем пяти пакетам услуг ВТБ для бизнеса («На старте», «Все по делу», «Самое важное», «Все включено» и «Большие обороты»). Льготные условия доступны новым и действующим клиентам.

Дополнительная опция «Касса плюс» включает внесение наличных денежных средств на расчетный счет в отделении банка по объявлению на взнос наличных, а также через банкоматы ВТБ по бизнес-картам, в том числе по новым бизнес-картам «Мир». С опцией «Касса плюс» вносить без комиссии можно до 1,25 млн рублей в месяц в зависимости от лимита выбранного пакета услуг.

«Мы повышаем доступность качественного банковского обслуживания для предпринимателей, пополняя линейку продуктов и услуг ВТБ новыми инструментами и интересными решениями для ведения бизнеса. Льготное обслуживание по опции «Касса плюс» позволит нашим клиентам вносить выручку на счет практически бесплатно. Это уникальное предложение на рынке, которое поможет им экономить на этом необходимом для бизнеса сервисе», − отметила Юлия Копытова, руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития − старший вице-президент Банка ПАО ВТБ.

ВТБ расширил возможности работы с другими дополнительными опциями для предпринимателей. Опции «Платежи плюс», «Выдача наличных», «Персональные переводы» и «ВЭД» теперь также можно подключить ко всем пяти пакетам услуг из линейки ВТБ. С их помощью клиенты могут увеличить объём операций в пакете и пользоваться дополнительными услугами, не переплачивая за обслуживание.

Подробная информация о линейке пакетов услуг ВТБ для бизнеса и дополнительных опциях – на сайте банка.

Банк ВТБ (ПАО)

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.

Опубликовано: 27.05.2022 16:00 0 236
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Комментарии читателей
загрузка комментариев
ОПРОС
Где вы собираетесь провести отпуск летом 2022 года? 
Все опросы
Новости Обнинска
Новости партнеров
Мягкая мебель: как выбирать правильно
Вывоз машины со штрафстоянки: что нужно знать?
Ремонт стиральной машины в Екатеринбурге

© 2007-2022 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

         

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru