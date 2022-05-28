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МедикПро: если трещина там, где больно сидеть

Опубликовано: 28.05.2022 12:00 0 181
МедикПро: если трещина там, где больно сидеть

В этой клинике лечат заболевания из числа самых деликатных заболеваний: геморрой, полипы, прочие воспалительные процессы в заднем проходе. 

Пациенты часто стесняются и надолго откладывают визит к врачу. В результате обычная анальная трещина способна привести к серьезным проблемам. Каким, ​рассказывает колопроктолог клиники «МедикПро» Тимур Акифович Шабанов.


— Анальная трещина — ​одно из самых распространенных заболеваний в проктологии, им страдают как мужчины, так и женщины всех возрастов. Основная причина возникновения анальных трещин — ​трудности со стулом, запоры и поносы, которые травмируют слизистую заднего прохода, в том числе во время гигиенических процедур. Качество жизни пациента сильно страдает, боль мешает сидеть, лежать, работать.


На наличие анальной трещины могут указывать боль, жжение, зуд, дискомфорт в заднем проходе, выделения крови, тяжесть, спазм, чувство не полностью опорожненного кишечника. Но похожие симптомы у геморроя, при наличии полипа и даже опухоли прямой кишки. Поставить точный диагноз может только проктолог.


Почему возникает боль? Анальная трещина не просто рана, а язва, у которой по краям формируются рубцы, и чем дольше болезнь, тем они грубее. При походе в туалет рубцы лопаются, вызывая сильную боль. Острые анальные трещины лечим свечами, мазями, назначаем магнитотерапию, ставим банки. Все это есть в нашей клинике «МедикПро». Хронические и не поддающиеся лечению острые трещины убирает только операция.


Чем опасны анальные трещины и что будет, если не лечить? Длительные язвы — ​это риск попадания инфекции, развития гнойников, парапроктита, абцессов в заднем проходе и даже свищей. Они сопровождаются температурой, крайне сильным болевым синдромом. Но самое страшное — ​длительное воспаление может привести к онкологии, так как вызывает постоянные изменения в клетках.


Как проходит осмотр в клинике «МедикПро»? Это происходит в максимально комфортных для пациента условиях, на диагностической стойке высокого разрешения. HD‑качество дает трехкратное увеличение картинки. Пациент может убедиться сам в наличие трещины или полипа, увидев их на экране. Полипы обязательно следует удалять, все они рано или поздно переходят в онкологию.


Почему стоит обратиться именно в клинику «МедикПро»? К сожалению, мы сталкивались с недобросовестными клиниками, в которых людям назначали операции в первый день приема и предлагали сразу же их провести. Пациенты приходили к нам перепроверить диагноз, а у них все чисто, кто-­то просто хотел на них заработать. Такие ситуации исключены в «МедикПро», мы не только частная, но и честная клиника, которая стоит на страже здоровья калужан.


Наши проктологи работают крайне аккуратно, без резких движений. Также максимально комфортно проходят в «МедикПро» операции, мы проводим тщательное обследование и предоперационную подготовку. У нас два проктолога, специалисты высокого класса. После операции обязательно отправляем на гистологическое исследование и ведем пациента на протяжении всего постоперационного периода. Начните жить комфортной жизнью уже сейчас, запишитесь на прием в «МедикПро», чтобы и сидеть, и лежать без боли!

г. Калуга, ул. Степана Разина, 7
8 (4842) 27-72-50
www.medicpro-kaluga.ru

Будние дни: с 8:00 до 19:00. Суббота, воскресенье: с 8:00 до 17:00.

vk.com/medicprokaluga
ok.ru/group/52820098940993

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Опубликовано: 28.05.2022 12:00 0 181
Тэги: клиника года - 2022
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