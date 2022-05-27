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Юрий Моисеев поздравил калужан с Днём территориального общественного самоуправления

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 27.05.2022 09:00 0 164
Юрий Моисеев поздравил калужан с Днём территориального общественного самоуправления

Глава городского самоуправления города Калуги Юрий Моисеев в пятницу, 27 мая, поздравил калужан с Днём территориального общественного самоуправления:

- От имени депутатов Городской Думы поздравляю вас с Днём территориального общественного самоуправления!

Этот праздник по праву объединяет всех неравнодушных и инициативных жителей нашего города. С каждым годом растет число наших активных земляков, которые участвуют в работе территориальных общин и конкретными делами вносят вклад в процветание и благополучие своей малой родины.

Территориальные общины Калуги являются действенной силой, которая эффективно участвует в решении важнейших вопросов развития города. Уверен, совместными усилиями мы сделаем наш любимый город еще более красивым и привлекательным.

От всей души благодарю активистов ТОС за плодотворный труд, активную жизненную позицию и любовь к родному городу!

Поздравляю вас с праздником и желаю новых успехов и достижений!

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 27.05.2022 09:00 0 164
Тэги: городская дума
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