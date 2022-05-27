В Калуге начало облезать черное покрытие на «шарике»

В Калуге начало облезать покрытие памятника 600-летию города, реставрация которого проходила в прошлом году. В пятницу, 27 мая, ситуацию прокомментировали в городской управе.

- Отслоилась краска в местах крепления лесов, - пояснили в администрации. - Подрядчик выполнит гарантийные работы в течение двух недель.

После ремонта «шарик» стал черным.

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