В Калужской области редкие виды растений и животных включат в Красную книгу

В третье издание Красной книги Калужской области включат новые виды растений и животных. В пятницу, 27 мая, об этом сообщили в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.

На территории памятника природы «Тарусский луг» нашли крестовник эруколистный. Последний раз его регистрировали в нашем регионе в середине XX века.

Обнаружены также два новых вида муравьев. В Спас-Деменском районе на Малом Игнатовском болоте обитает черноголовый муравей, а в нацпарке «Угра» - четырехточечный муравей.

В последние два года в области удалось найти и новые виды жуков. В их числе - ризодес бороздчатый, ляйстус черный, стафилин широкий, щелкун ржаво-красный.

Среди орнитологических находок - новые места обитания черного аиста, лебедя-шипуна и черноголовой чайки.

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