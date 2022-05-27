Минздрав Калужской области опроверг информацию об отсутствии инсулина

В пятницу, 27 мая, министерство здравоохранения Калужской области сообщило, что распространяемая в соцсетях информация об отсутствии инсулина не соответствует действительности.

- Сейчас в аптеках сети «Калугафармация» инсулин есть в достаточном количестве, как для обеспечения льготных рецептов, так и для продажи, - подчеркнули в Минздраве. - О прекращении поставок от производителей информации не поступало. Поставки в аптеки области происходят еженедельно.

Министерство просит доверять официальным источникам.

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