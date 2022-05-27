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ВТБ снижает ставки по кредитам наличными на 3 п. п.

Опубликовано: 27.05.2022 14:00 0 217
ВТБ снижает ставки по кредитам наличными на 3 п. п.

ТБ вслед за решением Банка России снижает ставку по кредитам наличными на 3 п. п. Теперь кредит можно оформить от 6,9% годовых

«После внеочередного заседания ЦБ РФ и корректировки ключевой мы синхронно снижаем ставки по кредитам наличными. За месяц для нас это уже второе снижение, в целом за май стоимость кредитов упала на 6 п.п., а порог минимальных ставок приблизился к уровню начала года. Новое улучшение условий по кредитным продуктам восстановит не только спрос, но и повысит потребительскую и покупательскую активность населения. Несмотря на это, говорить о полном восстановлении рынка потребкредитов пока рано, потому что объем продаж все еще намного ниже прошлогодних значений», – комментирует Евгений Благинин, начальник управления «Потребительское кредитование» ВТБ. 

По его словам, в мае после очередного раунда корректировок ВТБ уже зафиксировал увеличение спроса на кредитные продукты. «Клиенты оформили более 400 тысяч заявок на кредиты наличными, что в 1,6 раза превышает результат за аналогичный период апреля. Положительная динамика наблюдается, в том числе, в продажах. За неполный месяц банк выдал кредитов на 45% больше, чем в апреле. При этом мы продолжим следить за уровнем долговой нагрузки на клиентов, чтобы не допустить их закредитованности», – добавил Евгений Благинин.
 

Банк ВТБ (ПАО)

 

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Опубликовано: 27.05.2022 14:00 0 217
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