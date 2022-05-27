В Калужской области 178 человек выздоровели от коронавируса за сутки

В Калужской области за последние сутки выявлены 19 новых случаев коронавируса. Общее количество заболевших достигло 103 875, сообщили в пятницу, 27 мая, в федеральном оперативном штабе.

Госпитализирован 21 человек.

Новых смертей не было. Общее количество умерших за весь период эпидемии составляет 1453. Данный показатель не менялся уже больше месяца - с 22 апреля.

Выздоровели еще 178 пациентов. Всего с болезнью справились 101 863 калужанина.

По всей России выявлены за сутки 4619 случаев коронавируса. За весь период - 18 315 292. Госпитализированы за сутки – 1972. Выписаны – 6064, за весь период – 17 719 596. За последние сутки в стране от ковида умерли 84 человека, за все время – 378 784.

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