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Неотложная помощь

Опубликовано: 27.05.2022 13:00 0 551
Неотложная помощь

Температура, головная боль, высокое давление — состояния, требующие неотложной медицинской помощи.

Как правило, при подобных симптомах пациент пытается попасть на прием к участковому терапевту. В случаях неопасных для жизни ситуаций вы можете обращаться в кабинет неотложной помощи. Именно здесь принимают пациентов для оказания неотложной медицинской помощи.

В ГБУЗ КО «Региональный центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф», расположенном по адресу: г. Калуга, ул. Максима Горького, д. 85, корп. 4, на постоянной основе работает круглосуточный кабинет неотложной помощи.

В нем можно измерить артериальное давление, сатурацию, температуру, сделать ЭКГ, получить первичную, атакже медикаментозную помощь.
Именно фельдшеры кабинета неотложной помощи могут оказать вам медицинскую помощь и выявить ту самую угрозу жизни. В случае, если вам необходима срочная госпитализация бригада скорой помощи доставит вас в стационар.

Прием осуществляют высококвалифицированные фельдшеры с большим опытом работы.

Например, фельдшер Анна Александровна Карякина работает в скорой помощи с 1977 года, стаж работы — более 45 лет. Окончила Орловское медицинское училище, имеет множество почетных наград.

г. Калуга, ул. Максима Горького, 85, стр. 4, 2 этаж
тел.: +7 (4842) 71–35–87,
факс: +7 (4842) 53–98–17,
sekretariat@ssmp40.ru

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

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Опубликовано: 27.05.2022 13:00 0 551
Тэги: клиника года - 2022 рeклама
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