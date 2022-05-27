Если кашель, чих и слезы на цветение березы, то морковку или грушу может быть опасно кушать!

При чем здесь груша, подумаете вы. Если у человека аллергия на пыльцу березы — ­фрукты-то ему чем опасны? Какая между ними связь, выясняем с аллергологом-­иммунологом калужского медицинского центра «Клиника ЗДОРОВьЯ» Еленой Владимировной Дмитриевой.

— Елена Владимировна, чем опасна сезонная аллергия?

— Для начала скажем,что она крайне не приятна: из носа течет, в ушах и горле свербит, кашель до тошноты, а то и до рвоты, слезы градом, чихание. А с годами реакции усиливаются и могут приводить к ангионевротическим отекам (Квинке), которые случаются внезапно, когда к сезонной поллинации присоединяется перекрестная пищевая аллергия.

— А как они связаны — деревья и еда?

— Давно изучено и доказано: ряд продуктов содержит те же аллергены, что и пыльца растений. Например, в пыльце березы есть аллергены, которые встречаются в таких продуктах, как березовый сок, орехи, косточковые фрукты. Во время цветения березы перекрестная аллергия может начаться даже на обычные яблоки, груши, киви, морковь, зелень, сельдерей, петрушку. При аллергии на пыльцу злаковых — рожь, тимофеевку, пшеницу — перекрестная реакция может произойти при употреблении в пищу хлебобулочных изделий, каш, клубники, земляники, цитрусовых, кукурузы, щавеля, может даже начаться астма. У пациентов с аллергией на пыльцу сорных трав (полынь, лебеда, амброзия) может возникнуть аллергия на семечки, подсолнечное масло, майонез, бахчевые культуры — дыни и арбузы — в любое время года. А вот мед и вся продукция пчеловодства опасны всем поллинозникам.

— Можно ли спутать аллергию с ОРВИ?

— Да, даже терапевты и педиатры не всегда ставят верный диагноз. Ведь при поллинозе типичная температура 37,2–37,4 и симптомы простуды. Лучше сдать для начала общий анализ крови, повышение эозинофилов уже повод пройти дополнительное обследование у аллерголога-­имунолога.

— У вас в медицинском центре можно сдать анализы?

— Да, мы делаем забор крови, потом анализы отправляем в лабораторию, которой доверяем. Исследования там выполняют быстро, качественно, и ценник значительно ниже, чем у многих. Кожные аллергопробы делаем начиная с ноября. По анализам крови аллергию можно выявить в любое время года. При подозрении на перекрестную аллергию назначаем тест на специфический иммуноглобулин Е «Респираторная панель». У него широкий список потенциальных аллергенов: пыльца, клещи домашней пыли, шерсть животных, плесень. Он показывает в количественном масштабе, насколько повышен иммуноглобулин Е на каждый конкретный аллерген.

— Аллергия — приговор?

— Нет, но в наше время есть единственный доказанный метод лечения аллергии — аллерген-­специфическая иммунотерапия: АСИТ. Это лечение с помощью самого аллергена, образно говоря, когда яд становится противоядием. Программа лечение строго индивидуальна. Мы вводим микродозы аллергена поэтапно по нарастающей. Лечение длительное, но оно стоит того — АСИТ восстанавливает баланс иммунной системы, снижает чувствительность к аллергенам и, в конечном итоге избавляет человека от аллергии. Вся остальная фармакотерапия направлена только на снятие симптомов. Записывайтесь на прием уже сейчас — у нас в «Клинике ЗДОРОВьЯ» есть все и для точной диагностики, и для успешного лечения!

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