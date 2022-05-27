В Калужской области продажи продуктов за май снизились на 4,93%

В мае продажи продуктов в Калужской области по сравнению с апрелем снизились на 4,93%. Об этом в пятницу, 27 мая, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Больше всего упал спрос на сахар, маргарин, бобовые, соль, муку, крупы, яйца, растительное масло, специи, рис, овощи и сливочное масло.

При этом выросли продажи рыбы, огурцов, помидоров, говядины и свинины.

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