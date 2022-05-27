В Калужской области капуста за неделю подешевела на 6,4%, огурцы – на 6,2%

В Калужской области за неделю, с 18 по 25 мая, зафиксированы существенные изменения цен на некоторые продукты. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе правительства.

Макароны подорожали на 3,5%, маргарин – на 3,1%, подсолнечное масло – на 1,1%, мясные консервы – на 1,1%.

Капуста подешевела на 6,4%, огурцы – на 6,2%, куриные яйца – на 2,4%.

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