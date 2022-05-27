Здесь есть всё для борьбы с болью

Интервью с врачом анестезиологом, алгологом Солдатовой И.В. О медицине, о боли, о жизни.

Ирина Викторовна, когда и как родилась ваша мечта стать врачом?

Мне кажется, что другого пути, кроме медицины, я не видела. С детского сада даже мыслей о другой профессии не возникало. А во время занятий в медицинском училище пришло осознание потребности в более глубоких знаниях по медицине. И учеба в Смоленске, в медакадемии стала лучшим подарком судьбы.

Что из студенческих лет вспоминается ярче всего?

Вспоминается любимая «анатомичка», харизматичные лекторы – А. Е. Доросевич, В.Е. Шаробаро, Л.С. Хибин, их толковые и интересные лекции. И ещё – холмы и просторы Смоленска.

Выбор анестезиологии был случаен или осознан? Каковы ваши шаги к овладению этой профессией?

На первых курсах я хотела стать гинекологом. Проходя практику на 4 курсе в качестве помощника врача, я ассистировала хирургу на операциях. Это давалось непросто, и тогда я поняла, что хирургия – это «не моё». Но не хотелось совсем покидать операционную. Я с интересом и удивлением видела, как спокойно пациент засыпает, и во сне переносит всё то, что с ним делают руки хирурга. Вот тогда искусство анестезиологии и запало мне в душу. Большой плюс этой профессии тот, что в ней можно работать и головой, и руками: ставить зонды и сосудистые катетеры, интубировать трахею, делать блокады. После окончания ординатуры по анестезиологии и реаниматологии я с 2006 г работала в областной больнице: с хирургами всех специальностей и во всех операционных.

Анестезиолог видит и пациента, и операцию, и операционную с иной точки зрения, чем хирург. Часто ли вам приходилось спорить с хирургом?

Изредка приходилось: когда надо было отстаивать жизнь пациента. Ведь во время операции именно анестезиолог берет ответственность за его жизнь. Но даже в трудных случаях и при затянувшихся операциях мы стараемся понять хирурга, и прийти к общим решениям – в интересах больного.

Каков идеальный хирург – на взгляд анестезиолога?

Это хирург, который оперирует качественно, но быстро – сокращая время, проведённое пациентом в наркозе. И еще важнейшее качество для идеального хирурга – аккуратность при обращении с тканями. Меньше травма – меньше кровопотеря, и короче путь к исцелению.

Ваша теперешняя специальность – алгология, наука о боли. Что принципиально нового может предложить пациентам «Калужская Клиника Боли» - чтобы вместе победить боль?

У нас в России странное отношение к боли. Часто слышим советы: «Выпейте обезболивающее, что вы хотите – возраст, надо терпеть… И главное - побольше лежите…» Эти советы не всегда верны. У нас в Клинике Боли мы умеем находить источник боли, устранять её и возвращать пациента к жизни без таблеток. Для этого в нашем арсенале борьбы с болью есть все: от лечебной физкультуры до сложных микрохирургических операций. Хочется подчеркнуть: множество пациентов с грыжами поясничного отдела позвоночника при помощи блокад и физиопроцедур были избавлены от хирургического вмешательства.

Ваш взгляд и голос прямо-таки излучают доброту. Что помогает, при такой сложной работе, не выгорать – сохраняя душу живой?

Важны два момента. Во-первых, я ценю бесценный дар: человеческую жизнь. Это как пламя свечи, которое может очень легко и внезапно погаснуть. Особенно ясно я поняла это после работы в реанимации и экстренной анестезиологии. Во-вторых, я люблю свою работу: бороться с болью как во время операций, так и при лечении болевых синдромов. Ведь это, по сути – борьба за счастливую, долгую и полноценную жизнь человека.

Мы знаем, что у вас чудесные сыновья. Желали ли бы вы, чтобы они тоже стали врачами? И если да – то какими?

Да, было бы чудесно, если бы они освоили серьёзную и прекрасную мужскую профессию: стали хирургами.

В завершение три совета от доктора-алголога Солдатовой: как и какими средствами, до встречи с врачом, пациент может самостоятельно справиться с болью?

При обострении хронических болевых синдромов советую:

по возможности, соблюдать режим сна: доказано, что при нарушениях сна боль усиливается.

использовать глубокое дыхание с участием мышц брюшного пресса: то есть выпячивать живот на вдохе и максимально втягивать на выдохе.

не лишать себя движений – разумеется, умеренных и не приводящих к резкому усилению боли. Излишняя и длительная обездвиженность не помогает, а мешает побороть боль.

Спасибо за прекрасное и полезное интервью!

Интервью провел: Убогий А.Ю. (автор, врач-уролог)

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