В Калужской области 225 человек осудили с начала года за неуплату алиментов

С начала 2022 года в Калужской области 225 человек осудили по административной статье за неуплату алиментов. Об этом сообщили в региональном управлении Федеральной службы судебных приставов.

- Большинство из данных должников были приговорены судом к обязательным работам на различные сроки до 150 часов, часть подверглась административным арестам на сроки до 15 суток, - рассказали в УФССП.

В отношении тех должников, кто не отдал деньги детям даже после административного протокола, возбуждены уголовные дела. Таких случаев 127. Подозреваемым грозит до года лишения свободы.

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