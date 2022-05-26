В Калужской области уровень коллективного иммунитета снизился до 35,9%

В Калужской области за последние три недели уровень коллективного иммунитета от коронавируса снизился с 43% до 35,9%. Об этом сообщили в четверг, 26 мая, в министерстве здравоохранения региона.

Медики призывают калужан вакцинироваться от COVID-19.

- Сейчас в Калужской области работают 50 стационарных и 17 мобильных пунктов вакцинации. Вакцина имеется в достаточном количестве, - заявили в Минздраве.

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