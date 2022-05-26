Житель Калужской области задолжал по алиментам 145 тысяч рублей

В Тарусском районе местный житель накопил долг по алиментам в 145 тысяч рублей. Об этом в четверг, 26 мая, сообщили в управлении Федеральной службы судебных приставов по Калужской области.

Мужчина не хотел отдавать деньги своему 11-летнему сыну и погасил задолженность только после того, как ему запретили управлять автомобилем.

Должник как раз устраивался на работу и должен был ездить за рулем.

Деньги сыну он перевел полностью.

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