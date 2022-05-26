Власти Калуги отменили традиционный карнавал из-за ситуации в мире

В нынешнем году в Калуге на День города не будет традиционного карнавала. Об этом в четверг, 26 мая, заявил городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ.

- Принял решение не проводить праздничный карнавал, приуроченный ко Дню города, в связи со сложившейся ситуацией в мире, - пояснил он. - Надеюсь на понимание со стороны калужан.

При этом Денисов сказал, что празднование Дня города пройдет в традиционном формате.

Городской голова пообещал позже возобновить карнавальную традицию.

Напомним, День города Калуга будет праздновать в последнюю субботу лета – 27 августа.

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