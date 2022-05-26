В Калужской области найдена живой пропавшая 44-летняя женщина

Как мы уже рассказывали, в Юхновском районе Калужской области с 15 мая искали пропавшую 44-летнюю женщину. Она уехала на своем автомобиле «Хендай» в неизвестном направлении.

В четверг, 26 мая, поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» сообщил, что женщина найдена живой. С ней все в порядке.

Волонтеры не уточняют, что именно с ней произошло.

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