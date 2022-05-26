В Калужской области за неделю больше всего подорожали сосиски, вареная колбаса и конфеты

В четверг, 26 мая, Калугастат опубликовал данные по изменению цен на товары в магазинах региона с 13 по 20 мая.

Больше всего за неделю подорожали сосиски и сардельки – на 7,1%, вареная колбаса – на 6,1%, глазированные конфеты – на 4,8%, сливочное масло – на 4,1%.

При этом Калугастат назвал товары, которые подешевели за семь дней: свежие помидоры – на 7,6%, рис – на 4,2%, зубная паста – на 3,5%, лук и яйца – на 3,4%, свежие огурцы – на 3,3%.

Данные Калугастата по ценам за 13-20 мая.

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