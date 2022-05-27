Владельцы смартфонов стали в 10 раз чаще подключать подписку на кино и интересоваться скидками

По данным исследования Tele2, около 70% пользователей, которые подключают подписки на различные услуги, хотят получать доступ к музыкальным сервисам и онлайн-кинотеатрам. В ответ на это весной оператор запустил мультиподписку Mixx, которая включает доступ к фильмам, музыке, дает особые возможности в интернет-магазинах и сервисах доставки еды, а также – расширяет пакет мобильного трафика на 50 Гб.

По итогам первого месяца оказалось, что абоненты подключали ее в 10 раз чаще других сервисов. Наибольшей популярностью предложение пользовалось у жителей Москвы, Челябинска, Перми, Ярославля, Иванова и Горно-Алтайска.

По словам директора по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2 Олега Решетина, секрет популярности подписки Mixx в правильном наполнении. Он рассказал: «Сервисы подписки помогают в повседневной жизни – быть всегда онлайн, слушать музыку, смотреть кино, учиться, делать покупки и заказывать еду. Клиенты Mixx получают все самое нужное в одной подписке, а стоимость пакетного предложения значительно ниже, чем подключение каждой услуги по отдельности».

Подписчики Mixx получают возможность слушать музыку «ВКонтакте» или в приложении VK, смотреть более 25 000 фильмов, сериалов и 110 ТВ-каналов от Wink, заказывать со скидкой доставку в сервисах «Еда ВКонтакте», Delivery Club и «Самокат», покупать технику Xiaomi со скидкой 10%, а в период с 25 мая по 29 июля – 15%, а также многое другое.

Список всех специальных предложений доступен на tele2.ru. Первое подключение подписки бесплатное и действует до очередного списания платы по тарифу, далее стоимость составит 200 рублей в месяц.



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