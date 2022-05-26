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Новые социальные сети TenChat и «ЯRus» становятся популярнее

Опубликовано: 26.05.2022 16:34 0 358
Новые социальные сети TenChat и «ЯRus» становятся популярнее

Российский оператор Tele2 зафиксировал кратный рост числа загрузок приложений соцсетей и мессенджеров весной 2022 года. Наиболее высоким интересом у клиентов пользовались новые платформы TenChat и «ЯRus». При этом по-прежнему активно жители устанавливали «ВКонтакте» и Telegram (рост в 1,5 и 3,3 раза соответственно).

В марте 2022 года общее количество загрузок приложений социальных сетей в сети Tele2 увеличилось в 1,5 раза. Чаще всего пользователи выбирали «ВКонтакте», «Яндекс.Дзен», «ЯRus», Discord, TenChat.

Лидером по росту числа скачиваний стало приложение TenChat для делового сообщества: его загружали в 83 раза активнее в марте и в 33 раза – в апреле. На втором месте новая социальная сеть «ЯRus» – она показала прирост в 30 раз в марте и в 10 раз в апреле. Бронза рейтинга у «ВКонтакте» с ростом в 42% в марте и в 38,7% в апреле.
Что касается мессенджеров, то первое место занял Telegram – в 3,3 раза в марте и 1,4 раза в апреле. Тем временем количество установок приложения WhatsApp в марте и апреле снизилось на 29% и 19% соответственно.

Тогда как среднее количество скачиваний приложений отечественных маркетплейсов выросло всего на 2%. Прирост в начале весны показали «СберМаркет» (+9%), Lamoda (+7%), Wildberries (+6%), Ozon (+3%). При этом в марте снизилась активность скачиваний зарубежных платформ: приложение AliExpress выбирали на 46% реже, чем в феврале. Любопытно, что уже в апреле его установки выросли на 13% относительно февраля.

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Опубликовано: 26.05.2022 16:34 0 358
Тэги: новости компаний
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