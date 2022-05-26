Калужские депутаты установили новые меры соцподдержки участникам спецоперации и добровольцам, восстанавливающим Донбасс

В четверг, 26 мая, депутаты Законодательного собрания Калужской области установили новые меры социальной поддержки участников спецоперации, а также добровольцев, участвующих в восстановлении Донбасса.

- На федеральном уровне соответствующими указами Президента России для этих категорий граждан уже приняты меры социальной поддержки, - подчеркнул председатель парламента Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ. - Регионам также предоставлено право предусмотреть свои региональные меры.

По словам Геннадия Новосельцева, жителям народных республик сейчас необходима помощь в строительстве жилья, восстановлении инфраструктуры и экономики. Добровольцев, желающих помогать, очень много.

- Единовременные социальные выплаты установлены гражданам, командированным для выполнения задач на территориях ДНР и ЛНР, и членам их семей, - отметил спикер. - В случае получения тяжелого увечья пострадавший получит 700 тысяч рублей, легкого увечья - 500 тысяч рублей. Социальная выплата будет предоставляться членам семей погибших граждан в размере 1 миллиона рублей.

Аналогичные меры поддержки установлены в отношении военнослужащих и лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии России, принимающих участие в спецоперации, и членов их семей.

Кроме того, членам семей военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, принимающих участие в специальной военной операции, членам семей граждан, командированных в ДНР и ЛНР, погибших или получивших тяжелое увечье, установлены стипендии в размере 12 тысяч рублей, если они учатся в профессиональных образовательных организациях и вузах, находящихся на территории Калужской области.

- Если дети таких военнослужащих и командированных граждан учатся в школе, им будет предоставляться бесплатное двухразовое горячее питание, - сказал Геннадий Новосельцев.

Спикер напомнил, что Калужская область взяла шефство над городом Первомайск в ЛНР.

- Там уже находятся калужане, которые распределяют гуманитарные грузы и оказывают помощь местным жителям. Например, по их инициативе удалось собрать деньги на проведение срочной операции одному из жителей Первомайска. Благодарю всех, кто остается неравнодушным к чужой беде и с открытым сердцем помогает людям, - подытожил председатель.

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