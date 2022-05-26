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билайн предлагает калужанам целый год экономить на связи

Опубликовано: 26.05.2022 15:22 0 161
билайн предлагает калужанам целый год экономить на связи

Оператор билайн запускает новое предложение для калужан «Абонементы на 12 месяцев»*. Новые абоненты могут подключиться к тарифным планам «Близкие люди 1», «Близкие люди 2» и «Близкие люди 3» с выгодой 30% от абонентской платы по тарифу на 1 год, если единовременно оплатят услуги связи.

По условиям акции, абоненту необходимо при подключении к билайну пополнить баланс лицевого счета номера телефона на сумму, составляющую 70% от суммы абонентской платы за 12 месяцев. Она зависит от выбранного тарифа. Деньги зачислятся на бонусный баланс и к ним автоматически прибавятся бонусные 30%. Таким образом, оплатив только 70% от полной стоимости, клиент получит возможность целый год не задумываться о ежемесячной абонентской плате по тарифу, при этом пакеты минут и интернета в новом месяце будут обновляться автоматически.

Тарифные планы линейки «Близкие люди», участвующие в акции, дают возможность подключить один дополнительный номер**. Это значит, что, в зависимости от выбранного тарифа, абоненты могут поделиться с родными и близкими гигабайтами мобильного интернета или гигабайтами и минутами голосовой связи. Это может быть удобно тем, кому нужно обеспечить связью, например, супруга, ребёнка или пожилого родственника. Звонки между подключенными номерами не расходуют пакеты включённых в тариф минут и остаются бесплатными даже после исчерпания пакета. Таким образом, можно оставаться с близкими на связи.

Директор калужского отделения билайна Ольга Маркина: «Мы стремимся к тому, чтобы абонентам с нами было выгодно. Мы предлагаем внести абонентскую плату за тариф один раз в год и получить 30% скидку, а значит возможность целый год не думать о том, что расчётный период может вот-вот закончиться. Ещё один очень важный для нас пункт – это предоставить качественную связь, чтобы клиенты могли быть уверены, что смогут дозвониться до своих близких. Так, только за 2021 год мы улучшили связь почти в 70 населённых пунктах области, а также запустили сервис VoWIFI***, который позволяет звонить и писать СМС через WIFI любого провайдера даже там, куда не могут проникнуть радиоволны».

*С 27.04.2022 по 27.10.2022 для новых абонентов ряда тарифов в ряде городов. Сумма зачисляется на бонусный баланс в виде бонусов и расходуется на оплату абон. платы по тарифу. Организатор и условия – на beeline.ru.

**Услуга платная.

***Действует при технической возможности подключения, нахождении и авторизации в зоне покрытия Wi-Fi и стабильном Wi-Fi-соединении. Качество услуг связи, скорость подключения и др. параметры услуг сети зависят от пропускной способности используемого интернет-соединения поставщика интернета, обеспечивающего подключение к Wi-Fi. Услуга недоступна для ряда устройств и через 2 ч. после последней регистрации в сети билайн. При использовании услуги дозвон на короткие номера не гарантирован в связи с особенностями техн. реализации (для гарантированного совершения вызова рекомендуется звонить через мобильную сеть). Подробнее – на beeline.ru
 

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Опубликовано: 26.05.2022 15:22 0 161
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